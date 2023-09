Partij voor het Noorden wil opheldering over plannen voor windpark tussen Groninger dorpen

De komst van een windpark tussen de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid in het aardbevingsgebied. Dat concludeert de raadsfractie van de Partij voor het Noorden, nadat zaterdag bekend werd dat er verkennende gesprekken plaatsvinden om tussen de drie dorpen zes grote windturbines te plaatsen.

De krant wist afgelopen weekend te melden dat het bedrijf Pure Energie uit Enschede praat met grondeigenaren in de driehoek Ten Boer, Woltersum en Ten Post over de mogelijkheid om grond af te staan voor de aanleg van een windpark. Of dit windpark zes turbines moet behelzen, kan het bedrijf nog niet bevestigen en erg concreet zijn de plannen volgens Pure Energie nog niet. Het cijfer zes komt naar voren uit provinciale windparkplannen voor Roodehaan en Stainkoel’n. Deze plannen staan op dit moment in de ijskast omdat de milieunormen niet zijn gevolgd.

Volgens de Partij voor het Noorden bestaat er, onder de omwonenden van het nieuwe zoekgebied tussen de noordoostelijke dorpen in de gemeente, veel vrees dat de plaatsing van windmolens gezondheidsklachten en geluidsoverlast kunnen gaan veroorzaken. Fractievoorzitter Leendert van der Laan wil woensdag van het gemeentebestuur horen of er al een voorlopig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van de omgeving en het milieu.

De Partij voor het Noorden sorteert alvast voor op het effect van de komst van de windmolens, die volgens de fractie van Van der Laan op weinig steun kunnen rekenen: “Het vertrouwen in de overheid in het aardbevingsgebied is zeer laag. De komst van een windpark draagt niet bij aan het herstellen van dit vertrouwen.”