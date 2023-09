‘Papiertekort bij RUG: studenten moeten wachten op geprint diploma’

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit kampt met een papiertekort. Daarom krijgen niet alle studenten die de komende maanden afstuderen, een geprint diploma. Dat meldt de Universiteitskrant.

Er is sprake van een wereldwijd papiertekort. Daar heeft ook de RUG mee te kampen. Volgens de Ukrant werd een student deze week via de mail gefeliciteerd met het behaalde resultaat. De student moest alleen nog het diploma ophalen. Het printen van diploma’s was in dit geval echter niet mogelijk.

De studenten die het betreft, kunnen nu kiezen uit drie opties: Zij kunnen in oktober met hun familieleden en vrienden naar de reguliere ceremonie gaan, maar krijgen dan geen diploma. Ze kunnen hun diploma ook ophalen bij de eerstvolgende ceremonie, in maart volgend jaar. De derde optie is om de ceremonie over te slaan en het diploma ophalen bij de studentenadministratie, als die eenmaal is geprint.

Het is niet bekend om hoeveel studenten het gaat. Ook is onduidelijk wanneer de RUG weer over voldoende papiervoorraad beschikt.