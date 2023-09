Papiermolentunnel vanaf woensdagochtend drie dagen dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

De nieuwe Papiermolentunnel gaat vanaf aanstaande woensdagochtend tot en met het einde van de vrijdagmiddag dicht.

Volgens Groningen Bereikbaar moet de tunnel voor fietsers en voetgangers worden afgesloten in verband met onderhoud aan de zo goed als nieuwe onderdoorgang van de zuidelijke ringweg. Ook de kruising van de Maaslaan en de Merwedestraat is dicht en de Papiermolenlaan ter hoogte van de tunnel is afgesloten.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Hereweg en het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats. Daarna kunnen ze achter het Parcival College langs naar de Lekstraat.