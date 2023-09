Papiermolentunnel dicht vanwege werk aan voetpaden: “Afrondende werkzaamheden”

Foto via Groningen Bereikbaar

De Papiermolentunnel gaat deze week vanaf woensdag drie dagen dicht. Dat leidde tot verschillende vragen via sociale media. Want hoe kan dat? De tunnel is immers nog maar kort geleden geopend.

Bert Kramer is de omgevingsmanager bij Aanpak Ring Zuid. “Er zijn geen problemen bij de Papiermolentunnel”, stelt hij direct gerust. “De voetpaden bestaan op dit moment nog uit ruw beton. Daar gaan we een print op aanbrengen, om het mooier te maken.” Bij de werkzaamheden gaat het om een printmotief in beton. De betonverharding aan de bovenzijde kan voorzien worden van verschillende texturen. “Als je zoiets aanbrengt moet het uitharden, en daarom is de tunnel dus tot en met vrijdag aan het einde van de middag dicht.”

Kramer: “Het gaat om een finishing touch. Daarnaast zijn er ook nog kunstenaars bezig met de wanden.” Vanwege de werkzaamheden is ook de kruising van de Maaslaan en de Merwedestraat dicht, en is de Papiermolenlaan, ter hoogte van de tunnel, dicht. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Hereweg en het fietspad langs de Zuiderbegraafplaats. Daarna kunnen ze achter het Parcival College langs naar de Lekstraat.