Pakketbezorger Dominique neemt afscheid van Oosterhaar: “vandaag is de ereronde”

Gemaakt door Heleanne Prins

Het werd een groots afscheid voor pakketbezorger Dominique Hadderingh. Zaterdag rijdt de pakketbezorger de PostNL-route door de Harense wijk Oosterhaar voor het laatst, tot groot verdriet van de buurtbewoners.

Dominique is namelijk een graag geziene gast in de wijk bij de bewoners, de kids en vooral alle honden die precies weten wie hij is, niet in de laatste plaats omdat hij altijd iets lekkers bij zich heeft. De samenwerking tussen zijn werkgever als onderaannemer voor PostNL in Oosterhaar en het postbedrijf stopt echter, wat betekent dat Dominique een nieuwe klus krijgt in Gieten. Hij werd vrijdag verrast met een uniek afscheidsfeest.

Strak gepland

De pakjesbezorger wist al een beetje wat er zou komen, vertelde hij zaterdag in Haren Doet bij OOG Radio. “Ik had al het een en ander meegekregen via de krant en was al een beetje in de stress, want ik dacht hoe ga ik dat doen, ik ben gewoon aan het werk.” Er was echter al in de planning rekening mee gehouden. “Mijn planner zei dat ik niet zoveel mee ging krijgen en dat ik om 4 uur aan de Mellenssteeg moest zijn en die straat ook als laatste moest doen op mijn route.”

Aangekomen aan de Mellenssteeg zag Dominique dat Oosterhaar flink had uitgepakt. “Er was een heel afscheidsfeest voor mij georganiseerd, daar schrok ik toch wel even van”, zegt hij. De straat was versierd en er was entertainment geregeld. “Er stonden een partytent, speakers en een dj-booth.”

Beelden van het afscheidsfeest voor Dominique:

Unieke situatie

Dominique zegt dat de emoties hoog opliepen. “Er werd een hoop gehuild, gelachen en geknuffeld.” Ook bij OOG werden die emoties duidelijk, want bij Haren Doet kwamen een aantal audioappjes binnen van buurtbewoners. Geconfronteerd met die appjes heeft Dominique het, tijdens het rijden van zijn allerlaatste rondje door de wijk bijna opnieuw te kwaad. “Nu moet ik me weer inhouden, oh jongens. Het is bizar wat het allemaal teweegbrengt, terwijl het voor mij nog steeds werk is. Hoe ik dat doe, het makkelijk en prettig vindt, dat dat zo gewaardeerd wordt is ongelooflijk.”

Het laat zien hoe bijzonder de situatie is, want niet overal omarmen buurten hun pakketbezorger zo als Oosterhaar met Dominique deed, weet ook zijn werkgever. “Mijn vorige baas vond het ook bizar wat hier gebeurt, dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt”, geeft Dominique aan.

Eerst even bijkomen

Tijdens het interview rijdt Dominique voor de allerlaatste keer zijn rondje door Oosterhaar, waar door alle feestelijkheden ook nog wat werk van vrijdag in te halen was. De pakjesman zegt zeker terug te blijven komen in de wijk, bij bewoners waarmee hij vrienden is geworden. Eerst mag Dominique even genieten van een welverdiende vakantie. Voor daarna is het al vrijwel zeker waar hij zal belanden: “het staat nog niet officieel op papier, maar ik ga rijden in Gieten.”

Luister het gesprek met Dominique uit Haren Doet hier terug: