Oud-rectoren Doeko Bosscher en Elmer Sterken vereeuwigd in schilderijen

De portretten van Bosscher (links) en Sterken (rechts) - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Op de eerste verdieping van het Academiegebouw, in de hal nabij de faculteitskamer Economie en Bedrijfskunde, hangen sinds afgelopen vrijdag portretten van twee oud-rectores magnifici van de RUG: Doeko Bosscher en Elmer Sterken. De schilderijen werden afgelopen vrijdag onthuld, voorafgaand aan de opening van het academisch jaar.

Voor de onthulling waren ook rectoren van andere universiteiten, het College van Bestuur (CvB) van de RUG, pro-rectoren en hoogleraren uitgenodigd. De portretten van Doeko Bosscher en Elmer Sterken ontbraken in de collectie en zijn daarom, in opdracht van het universiteitsbestuur, geschilderd door Jantien de Boer (Bosscher) en Fred Schley (Sterken).

Bosscher was jarenlang hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. Van 1998 tot en met 2002 bekleedde hij het ambt van rector magnificus. Elmer Sterken was van 2011 tot en met 2019 rector magnificus van de universiteit. Sterken is nog steeds hoogleraar Monetaire Economie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en decaan van het Honours College van de RUG.