Orgelbouwers knappen Picard-koororgel op in Martinikerk

Het Picard-koororgel in de Martinikerk wordt momenteel weer opnieuw in elkaar gezet door orgelbouwers Verschueren uit Ittervoort. De afgelopen weken zijn alle 820 pijpen en conducten (die de lucht geleiden) aangepakt. Op sommige pijpen zijn nieuwe stukken aangebracht, bestaande uit een legering van lood en tin.

Het onderhoud was nodig, omdat het lood van de pijpen corrodeerde. Dit gold vooral voor de conducten, die de lucht naar de pijpen begeleiden. In de laatste jaren is daar vooral duckttape gebruikt als lapmiddel om de gaten te dichten. De conducten worden nu compleet vervangen door nieuwe exemplaren.

Daarnaast ontstond er ook vuil aan de pijpen, waardoor ze op den duur ontstemd raken. Stemmen gebeurt in de regel jaarlijks, maar daar zitten grenzen aan. Dit geldt vooral voor pijpen die uit één stuk bestaan. Die worden tijdens het stemmen met hamertjes bewerkt. Hoe vaker die bewerkt worden, hoe groter de kans is op barsten in het zachte metaal.

Deze week plaatsen de orgelbouwers de herstelde pijpen terug. Volgende week komt een stemmer langs die de pijpen op de juiste toonhoogte laat klinken. De klus is tijdrovend, zegt orgelbouwer Ralf Jochems: “De demontage duurde drie dagen. Vervolgens hebben we in onze werkplaats in Ittervoort met twee mensen twee weken eraan gewerkt. En nu plaatsen we het terug, wat ook een dag of drie à vier duurt.”

Het koororgel is met deze herstelbeurt op tijd af voor het Schnitgerfestival dat plaatsvindt van 19 tot en met 23 oktober. In de loop van volgend jaar krijgt ook het wereldberoemde Schnitgerorgel een grote opknapbeurt.