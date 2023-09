Oranje Nassau start bekertoernooi met zege op Gorecht

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau is de poulefase van het bekertoernooi goed begonnen. In Haren werd zaterdagmiddag tweedeklasser Gorecht met 2-1 verslagen.

Vorig seizoen zaten beide clubs ook in één groep en overleefde ON de poulefase niet. Gorecht sneuvelde pas in de kwartfinale en miste de ploeg uit Haren op een haar na het grote KNVB bekertoernooi.

De verhoudingen lagen zaterdag anders. ON was de bovenliggende partij. De van de O-19 overgekomen doelman Beu Kleine Schaars van Gorecht stopte prima een schot van Rick Wiersma en een kopbal van Luuk Kuipers.

Ondanks het overwicht kwam ON op slag van rust op achterstand. Mark Haverkamp werd neergetrokken en Bob Poorta benutte de strafschop. Bijna vanaf de aftrap was het alweer gelijk. Op aangeven van Tim Deelen schoot Wiersma van dicht bij raak: 1-1.

Direct na de pauze voorkwam ON doelman Erwin Heidekamp een hernieuwde voorsprong van Gorecht. De gasten werden sterker en Wiersma en Thomas Careman misten behoorlijke kansen.

Na een uur kreeg Oranje Nassau een vrije trap op de rand van het strafschopgebied en die werd schitterend door Careman in de winkelhaak gejaagd.

Gorecht kwam nog even opzetten en Haverkamp had de gelijkmaker op zijn schoen. Heidekamp stopte de inzet fraai en ON kwam daarna niet meer in gevaar.

In de aanloop naar de competitie, die over drie weken begint, heeft ON geen problemen in de selectie. “Het enige waar we nog aan moeten werken is nog fitter worden”, zei ON trainer Erwin Heerlijn.

Dat ligt anders bij Gorecht. “We hebben een smalle selectie en ook nog een behoorlijk wat blessures”, aldus trainer Hans van der Ploeg.

Volgende week speelt Oranje Nassau thuis voor de beker tegen FC Lewenborg. Gorecht gaat op bezoek bij Velocitas.

