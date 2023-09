Oranje Nassau en Gorecht door in districtsbeker

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Velocitas 1897

Oranje Nassau en Gorecht hebben zich zaterdagmiddag in de ‘Groninger’ poule geplaatst voor de knock-outfase van de noordelijke districtsbeker. Velocitas 1897 en FC Lewenborg zijn uitgeschakeld.

Oranje Nassau won thuis geflatteerd met 3-0 van Velocitas, boekte de derde zege en werd poulewinnaar. Velocitas moest met 2-0 winnen om zeker te zijn van plaatsing en ging furieus van start. Vier honderd procent kansen, twee van Thomas Bats en één van Bart Steenbergen en Mervyn Bos, werden om zeep geholpen in het eerste bedrijf.

ON kwam op voorsprong toen doelman Tuur de Vries, na een fout in de Velocitas defensie, Rick Wiersma vloerde. Thomas Careman schoot na 12 minuten de strafschop raak. Tyson dos Santos maakte na 31 minuten de tweede voor ON.

De tweede helft kabbelde eerst een beetje voort met wat kansjes over en weer. Na 84 minuten schoot Remon Schutte de 3-0 binnen. In het vervolg kwam Velocitas weer tot leven en moest ON doelman Erwin Heidekamp twee keer al zijn talenten aanspreken om een doelpunt te voorkomen.

Lewenborg – Gorecht

FC Lewenborg – Gorecht eindigde in een 0-0 gelijkspel. Dat er geen doelpunten vielen mocht een klein wonder heten, want beide ploegen kregen voldoende mogelijkheden om te scoren. De grootste kansen voor rust waren voor Gorecht.

Na de pauze waren de beste kansen voor FC Lewenborg en kwam de ploeg uit Haren een paar keer goed weg. Het punt was voor Gorecht achteraf voldoende om met ON naar de volgende ronde te gaan.

Een overzicht van de lagere klassen en de avondwedstrijden volgen later.