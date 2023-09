Oranje Nassau bijna zeker van volgende ronde na zege op FC Lewenborg

Foto Andor Heij: Rick Wiersma (11) schiet namens Oranje Nassau de vierde binnen tegen FC Lewenborg.

Oranje Nassau is zo goed als zeker van de volgende ronde in de noordelijke districtsbeker. Thuis werd zaterdag met 5-1 gewonnen van FC Lewenborg. Vorige week was er al winst op Gorecht.

Eersteklasser Oranje Nassau was voor de pauze beter dan Lewenborg, dat komend seizoen in de tweede klasse speelt. Na een overtreding van Ken Hua op Rick Wiersma binnen de zestien meter schoot Wiersma na een kwartier zelf de strafschop binnen: 1-0. Op slag van rust zorgde Remon Schutte met een geplaatste kopbal voor de 2-0.

Na rust was het eenrichtingsverkeer naar het doel van Lewenborg. ON kreeg behoorlijk was kansen en verzilverde er drie. Peter van Son, die verder ongelukkig was in de afwerking, schoot de bal na 52 minuten in de verre hoek: 3-0. Wiersma schoot op aangeven van Thomas Careman in de 68e minuut de 4-0 binnen. Een vrije trap van Wiersma na 72 minuten betekende de 5-0.

FC Lewenborg kreeg in de slotfase toch nog twee kansen. Mitchell van Kalsbeek redde na 82 minuten de eer voor de gasten: 5-1. Lewenborg kan alleen door een wonder de knock-outfase nog halen, want het was de tweede nederlaag.

De andere wedstrijd in deze poule tussen eersteklasser Velocitas en tweedeklasser Gorecht werd een prooi voor de gasten uit Haren. Gorecht won met 2-0. Beide ploegen blijven in de race, want de eerste twee clubs gaan door.

De stand: 1 Oranje Nassau 2-6 (+5). 2 Gorecht 2-3 (+1). 3 Velocitas 2-3 (+1). 4 FC Lewenborg 2-0 (-7).

Zaterdag is het programma: Oranje Nassau – Velocitas en FC Lewenborg – Gorecht.