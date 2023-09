Oprit vanaf rotondes bij Stadspark naar Ring-West en Julianaplein ruim een maand dicht; A7 zondagnacht deels afgesloten

Foto via Groningen Bereikbaar

Vanaf zondagavond zijn de verbindingswegen van de rotondes op de Laan Corpus den Hoorn (bij het Stadspark) naar de westelijke ringweg en het Julianaplein vijf weken afgesloten.

De afsluiting heeft te maken met de aanleg van het nieuwe Vrijheidsplein. Daarvoor wordt een nieuwe verbinding aangelegd tussen de A7 (vanuit de richting Drachten) en de westelijke ringweg. Om dat te kunnen doen, moeten de twee verbindingswegen tussen de Laan Corpus den Hoorn en de twee ringwegen tot maandag 6 november dicht. Dan gaat de definitieve verbinding open. De volgende stap is de rechtstreekse verbinding vanaf Ring West naar Ring Zuid (Julianaplein). Die is naar verwachting in april 2024 klaar en is het gehele Vrijheidsplein ongelijkvloers.

Om de afsluiting tot begin november mogelijk te maken, moet de A7/N7 zondagnacht worden afgesloten tussen de afslagen naar Westpoort en Groningen-West voor verkeer vanuit de richting Drachten.

De afsluiting van de twee verbindingswegen heeft daarnaast onder meer gevolgen voor het verkeer vanaf de westelijke ringweg wat richting het Julianaplein wil. Deze verkeersstroom moet vanaf maandagochtend doorrijden naar Hoogkerk, om hier via de rotondes terug te keren richting het Julianaplein. Verkeer op de Laan Corpus den Hoorn moet via de Van Ketwich Verschuurlaan en de A28 naar het Julianaplein. Verkeer vanuit Drachten op de A7 wat normaal gesproken via de westelijke ringweg zou rijden, moet een ‘rondje ringwegen’ maken.