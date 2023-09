Opnieuw roep uit gemeenteraad om magneetvissen mogelijk te maken in Groningen

Magneetvisser Jan Duurt Dijkman, Foto: Wouter Holsappel

Drie fracties in de Groninger gemeenteraad doen een nieuwe oproep naar het gemeentebestuur om magneetvissen, onder voorwaarden, mogelijk te maken in de gemeente Groningen.

De fracties van D66, Student en Stad en de Stadspartij 100% voor Groningen springen met de oproep opnieuw in de bres voor magneetvisser Jan Duurt Dijkman, die al jaren probeert om weer in zijn voormalige thuisstad te mogen vissen op oud ijzer in de Groningse wateren.

De partijen komen met de oproep, nadat Dijkman twee weken terug in gesprek ging over magneetvissen met een afvaardiging van de gemeenteraad. Magneetvissen is sinds 2021 verboden in onze gemeente en Dijkman kreeg daardoor al meermaals te maken met (dreiging van) boetes. Sinds die tijd wijkt Dijkman uit naar Amsterdam, waar onder voorwaarden wel oud ijzer uit de grachten gehaald mag worden middels magneetvissen.

D66 en de Stadspartij deden in februari ook al een oproep om magneetvissen weer toe te staan in de gemeente, al dan niet via een uitzondering op de regels voor Dijkman. Wethouder Mirjam Wijnja wilde toen niet van wijken weten. De kans op schade aan kabels en leidingen en archeologische vondsten is volgens het college te groot. Daarnaast bestaat de kans dat er explosieven worden opgevist, die ook gevaarlijk kunnen zijn.

D66, de Stadspartij en Student en Stad wijzen het college nu op de werkwijze rond magneetvissen in Amsterdam. Daar worden magneetvissers door de politie op de hoogte gebracht van de correctie handelswijze rond magneetvissen. In de Nederlandse hoofdstad is dan ook geen verbod op het omhooghalen van oud ijzer met een magneet door ‘vissers’. De drie partijen halen daarnaast aan dat Groninger magneetvissers de opbrengst van hun acties regelmatig gebruiken om goede doelen te helpen.

De partijen stellen voor om onderzoek te doen naar welke voorwaarden nodig zijn om magneetvissen in Groningen alsnog mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een verplichte cursus voor magneetvissers of het aanwijzen van bepaalde zones waarin ‘vissers’ wel hun gang mogen gaan.