Opnieuw mobiele flitspaal aan Rijksweg geplaatst

Foto: Rieks Oijnhausen

Automobilisten die deze dagen gebruik maken van de Rijksweg doen er verstandig aan om hun snelheid goed in de gaten te houden. Een mobiele flitspaal houdt in de gaten of er niet te snel gereden wordt.

De flitspaal staat er hoogte van de benzinepomp en de supermarkt. En dat is niet voor het eerst. Afgelopen voorjaar stond de paal ook een periode op deze locatie. Incidentenwebsite 112groningen.nl wist toen te vertellen dat de flitspaal door de hele provincie reist, langs plekken waarvan gebleken is dat er te vaak te snel gereden wordt.

Hoe lang de flitspaal aan de Rijksweg blijft staan is onbekend.