Opnieuw doorgeladen vuurwapen aangetroffen in binnenstad

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een 24-jarige man uit de gemeente Eemsdelta aangehouden. Hij had een doorgeladen vuurwapen bij zich.

Via cameratoezicht zagen politiemensen dat een groep mensen het met elkaar aan de stok kreeg in de Peperstraat. “Via de camera’s zagen wij dat de 24-jarige man een vuurwapen uit zijn broeksband pakte, en later weer terug stopte”, schrijft de politie op sociale media. Daarop werden direct agenten naar de locatie gestuurd. “Wij hebben de man onder controle gebracht, en hebben het vuurwapen veilig kunnen stellen. Uit onderzoek bleek dat het ging om een doorgeladen vuurwapen.”

Bij een doorgeladen, of geladen, vuurwapen is er een patroon aanwezig in de kamer. Als het magazijn verwijderd wordt, is het wapen nog steeds schietklaar. De persoon is overgebracht naar het cellencomplex. De politie is een onderzoek gestart. Dit jaar werden er al verschillende keren doorgeladen vuurwapens aangetroffen. Afgelopen zomer gebeurde dit in de Gelkingestraat en afgelopen voorjaar werd er een doorgeladen wapen en tien patronen aangetroffen in een jaszak van een persoon.