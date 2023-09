Op één na meest lucratieve flitspaal zorgt niet voor trots bij VVD: ‘Richt de weg eerst anders in’

Foto via Google Maps - Streetview

De VVD-fractie in de Groninger gemeenteraad vraagt zich af wat de achterliggende reden is voor de grote aantallen bonnen die de flitspaal aan de Europaweg bij Holland Casino produceert. De fractie denkt het antwoord eigenlijk wel te weten: de weg ziet er totaal niet uit als een 50 kilometerweg en werkt daardoor misleidend voor automobilisten.

In de eerste vier maanden van dit jaar schoot de relatief nieuwe flitspaal langs de Europaweg bij het Sontplein met ruime afstand het vaakst raak in de provincie en wist zelfs de op één na meeste hardrijders van heel Nederland te beboeten.

“Dit is gewoon meer geld ophalen dan de veiligheid bevorderen”, stelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Deze weg moet heel anders worden ingericht. Dit deel van de Europaweg ziet er niet uit als een 50 kilometerweg. Volgens mij moet je dat eerst doen, voordat je besluit om een paal te plaatsen. Er zijn best plekken waar een flitspaal gaat werken met het oog op de veiligheid. Maar volgens mij is de enige gevaarlijke plek hier de invoegstrook van de Shell. Ik ben benieuwd wat op deze plek voor de gemeente, de politie en het OM de afweging is geweest om een paal te plaatsen.”

Middels een reeks schriftelijke vragen wil de VVD-fractie van het college weten waarom er is gekozen voor een flitspaal op deze plek, terwijl het aanpassen van de weg volgens de fractie de eerste stap had moeten zijn. Heiner: “De gemeente moet dit doen. We maken ons zorgen over het feit dat dit niet is gebeurd, zeker met het ook op de mobiliteitsvisie. Daaruit blijkt dat een groot deel van Groningen dertig kilometer moet gaan worden. Dat zou kunnen betekenen dat je op heel veel andere plekken ook moet gaan handhaven. De discussie over deze flitspaal is volgens mij dan ook een mooie aanleiding voor een debat.”

De VVD-fractie heeft maandagmiddag schriftelijke vragen gesteld aan het college over de flitspaal.