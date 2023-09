Op de fiets naar Amstelveen: ”Er moeten meer puppygastgezinnen komen”

Bente en Cindy zijn maandagochtend samen met hun assistenthonden vertrokken naar het hoofkantoor van KNGF Geleidehonden in Amstelveen. De actie is bedoeld om meer aandacht te vragen voor de organisatie en om meer gastgezinnen te vinden voor de puppy’s in opleiding. De dames leggen een tocht van bijna tweehonderd kilometer af in een rolstoelbakfiets.

Het uitzwaaimoment van de dames en hun trouwe viervoeters was bij het gebouw ’t Hout nabij het Sontplein. Het is mogelijk om een stukje met hen meer te fietsen, dit deden vijf supporters van de actie dan ook. ”Zonder geleidehond kan ik niet meer. Hij helpt mij bij het aan en uitkleden, doet de deur open en pelt zelfs een banaan voor mij”, aldus Bente Wepster.

Het idee van de actie kwam, omdat de honden het zo leuk vonden om in de bakfiets te zitten. ”We wilden een lange afstand gaan fietsen. Het geld doneren kwam pas later en nu hebben we een hele actie op touw gezet”. Het viertal verwacht vrijdag aan te komen in Amstelveen. Een hele afstand, zo ook voor de honden: “Ieder uur stoppen wij even zodat de honden lekker kunnen spelen. Als zij het niet meer leuk vinden stoppen we er ook mee”.

