Ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden: “Dit is het paard achter de wagen spannen”

Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen ook volgend jaar gebruik maken van gratis schoolmaaltijden. Het kabinet trekt hier 166 miljoen euro voor uit. Dat laten bronnen in Den Haag weten. Toch is raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen niet blij.

“Je kunt zeggen dat dit een hele mooie oplossing is. Maar dat is het niet. Dit bevestigt wederom de grote crisis waar we mee te maken hebben. En dat dit nog lang niet opgelost is”, betoogt Menger. “Want natuurlijk, het is noodzakelijk dat het kabinet investeert in deze maaltijden, zodat kinderen niet met een lege maag in de schoolbanken zitten. Maar door te investeren wordt er tegelijkertijd erkend dat we met een heel groot probleem te maken hebben. Een probleem dat door dezelfde overheid is gecreëerd. Deze maatregel is dan ook niets minder dan het paard achter de wagen spannen.”

Ontbijt of lunch

Het project om schoolmaaltijden aan te bieden begon in maart. Scholen kunnen zich bij het ministerie melden, en kunnen zelf kiezen of ze een ontbijt of lunch willen aanbieden. Ook is er een mogelijkheid om voedselbonnen van het Rode Kruis te geven. Inmiddels hebben zich ruim 1.300 scholen voor het project aangemeld. Op Prinsjesdag zal bekend worden gemaakt dat het project voortgezet zal worden.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “We moeten geen pleisters plakken”

Menger: “De overheid is er grotendeels voor verantwoordelijk dat bijna 1 miljoen huishoudens in ons land in armoede leven. Het feit dat kinderen en gezinnen vooralsnog voorzien blijven van gratis maaltijden, of er gebruik van kunnen maken, is goed, maar gelijktijdig ontzettend pijnlijk wat mij betreft. We moeten geen pleisters plakken, maar we moeten naar een structurele oplossing.” Menger heeft in het verleden gepleit voor gratis ontbijt op scholen: “Maar ik besef mij steeds meer dat het aanbieden van deze maaltijden niet een oplossing is voor de langere termijn.”