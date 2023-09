Ook Tamara Kroll vertrekt bij Martini; ziekenhuis zoekt naar twee nieuwe bestuursleden

Tamara Kroll - Foto via Martini Ziekenhuis

Tamara Kroll stopt per 1 december als bestuurslid van het Martini Ziekenhuis. Dat maakte het ziekenhuis maandagmiddag bekend. Met het vertrek van Kroll moet de Raad van Toezicht van het Groninger ziekenhuis nu op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Kroll verruilt haar bestuursfunctie in Groningen voor een gelijksoortige aanstelling bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Volgens Kroll is haar besluit om te vertrekken zowel professioneel als persoonlijk: “Ik neem deze stap met volle overtuiging, maar ik voel ook echt wat ik achterlaat. Het Martini Ziekenhuis is een geweldig mooie organisatie waar ik met veel plezier, passie en gedrevenheid werk. Ik ga het missen, dat weet ik nu al. Deze unieke kans kwam echter eerder op mijn pad dan gedacht en past bij mijn toekomstige privéleven, welke meer naar het Zuiden van het land zal zijn.”

Met het vertrek van Kroll moet het Martini Ziekenhuis nu op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, nadat André Postema vorig jaar december besloot om te vertrekken. Sindsdien neemt Ton Tiebosch de functie van bestuursvoorzitter waar, naast zijn andere portefeuilles die hij al had binnen het ziekenhuisbestuur. “De Raad van Toezicht zal zich op korte termijn beraden over de ontstane situatie”, schrijft het ziekenhuis maandagmiddag. “Dit mede in het licht van het lopende wervingsproces voor een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur.”