Ook minister moet nu duit in het zakje doen over explosies in Stad

Foto: meterfotografie

Ook demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius moet zich gaan uitspreken over de recente reeks explosies in Groningen.

Anne Kuik (CDA) heeft maandag schriftelijke vragen gesteld aan Yeşilgöz over de reeks incidenten in en rond Winschoten, Oude Pekela en de stad Groningen, waar een bendeoorlog aan de gang lijkt te zijn. Dat resulteerde de afgelopen maanden twee keer in explosies bij een beautysalon aan de Herestraat.

Kuik haalt onder meer uitspraken aan van onderzoekers Edward van der Torre en Pieter Tops, die stellen dat het plaatsen van explosieven door criminele bendes sinds dit jaar excessief is toegenomen. Kuik vraagt de minister onder meer om opheldering over hoe criminelen kansen zien om hun criminele praktijken voort te zetten in de minder dichtbevolkte gebieden, zoals in Groningen.

Volgens Kuik moet de minister nu ook gaan kijken wat er aan de gebruikerskant van drugs kan worden gedaan om dit soort excessieve ‘drugsterreur’ tegen te gaan: “Onze samenleving wordt steeds breder getroffen door de gevolgen van drugscriminaliteit”, aldus Kuik. “Maar de consequentie dat drugsgebruikers door het kopen en gebruiken van drugs bijdragen aan het in stand houden van criminele praktijken, bendeoorlogen en publiek geweld lijkt nog onvoldoende aan te komen.”