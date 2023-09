Ook Hanzehogeschool stopt met korting op collegegeld voor Oekraïense studenten

Foto: Sicco Haring

Na de RUG is ook de Hanzehogeschool dit nieuwe studiejaar gestopt met het geven van korting op het collegegeld voor Oekraïense studenten. Dat laat de hbo-instelling aan OOG Tv weten.

“In het afgelopen studiejaar hebben we het instellingscollegegeld verlaagd naar het niveau van het wettelijke collegegeld, een bedrag van 2.314 euro, voor studenten met de Oekraïense nationaliteit”, laat een woordvoerder van de Hanzehogeschool weten. “In het afgelopen studiejaar ging het om 62 studenten. Voor nieuwe Oekraïense studenten die zich voor dit studiejaar hebben ingeschreven, 37 studenten, wordt weer het reguliere bedrag, 8.276 euro, gevraagd.”

Oorlog in Oekraïne

Naast de RUG en de Hanzehogeschool besloten alle universiteiten en hogescholen in het afgelopen studiejaar om korting te geven op het collegegeld. Dit gebeurde vanwege de oorlog in Oekraïne, en omdat veel oorlogsvluchtelingen een veilige plek kregen in ons land. Normaal gesproken zouden zij het tarief voor studenten buiten de Europese Economische Regio moeten betalen. Dit komt neer op een bedrag dat tussen de 8.000 en 15.000 euro ligt. Door de korting kwam het bedrag voor afgelopen studiejaar op ongeveer 2.200 euro te liggen.

“Gelijkheidsvraagstuk”

“De reden dat wij nu weer het reguliere bedrag vragen is omdat wij vinden dat de eerste golf van studenten, die gevlucht waren vanwege de oorlog, weinig andere opties had. Ze zijn geconfronteerd met een situatie van overmacht, terwijl ze hier al studeerden. Dat effect is nu weg en dat plaatst de Oekraïners in een vergelijkbare situatie met studenten uit andere landen met langlopende conflicten, zoals Syrië. Dus wij vinden het meer een gelijkheidsvraagstuk voor studenten uit vergelijkbare situaties.”

Minister Robbert Dijkgraaf (D66): “Maatwerk bieden”

De RUG gaf eerder een vergelijkbare reden. Toch zijn er ook instellingen die het lagere tarief handhaven. Van de dertien Nederlandse universiteiten zijn dat er vijf, waaronder de universiteit van Maastricht. Zij laten weten dat de situatie voor studenten uit Oekraïne niet anders is dan vorig jaar. “Daarom vinden wij dat nieuwe studenten, die uit Oekraïne komen, moeten kunnen rekenen op dezelfde regelingen als de Oekraïense studenten die zich vorig jaar inschreven”, aldus een woordvoerder. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs liet eerder al weten dat hij graag ziet dat nieuwe Oekraïense studenten van een lager tarief gebruik kunnen blijven maken. Dijkgraaf zegt dat voor de nieuwe instroom maatwerk geboden zou kunnen worden. Eerder deed hij dat voorstel al in de Kamer. Hij doet een beroep op de instellingen om hier welwillend tegenover te staan.

Hanzehogeschool: “Geen bekostiging van de overheid”

De Hanzehogeschool kiest echter voor gelijkheid: “Wij vinden het lastig om voor de ene groep studenten wel lager instellingscollegegeld te vragen en voor een vergelijkbare andere groep niet. Daarom kiezen we voor gelijkheid, en volgen daarmee het bindingsbesluit van de Vereniging Hogescholen.” Daarnaast geeft de instelling aan dat men geen bekostiging van de overheid krijgt voor studenten die van buiten de EU of EER komen, zoals Oekraïne. De korting voor afgelopen studiejaar werd uit eigen zak betaald. Vluchtelingen die in Nederland willen studeren kunnen volgens de Hanzehogeschool een beroep doen op het UAF.

Sociale Brigade: “Een Oekraïense man (19) gaat nu eerst maar een jaar werken”

De Sociale Brigade uit Haren, een organisatie die vluchtelingen uit Oekraïne helpt, laat weten dat door dit besluit studies uitgesteld moeten worden. “Onlangs arriveerde er bijvoorbeeld een 19-jarige man uit Oekraïne”, vertelt Willemijn Kemp. “Hij wil in Groningen studeren omdat het hier veiliger is. Hij heeft nu voor zichzelf besloten om eerst maar een jaar te gaan werken. Mensen uit Oekraïne hebben niet zomaar even tussen de tien- en vijftienduizend euro klaarliggen. Hij moet gaan werken om die vijftienduizend euro te verzamelen.”

“Laat je menselijke kant zien”

“En er is ook een groep jongeren die nu op de middelbare school zit, maar de komende jaren door gaat stromen naar het hogere onderwijs. Dat zullen dan jongeren zijn die perfect Nederlands spreken. Maar ze krijgen geen kans op de universiteit omdat ze een hoger bedrag moeten betalen dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Puur en alleen om het feit dat ze Oekraïens zijn, en dat ze gevlucht zijn voor een oorlog in hun land. En dan kan de RUG wel zeggen dat er meer conflictgebieden zijn op deze wereldbol. Maar over hoeveel studenten hebben we het nu precies? Het gaat om een marginaal aantal op een heel groot geheel. Laat je menselijke kant zien. En neem een voorbeeld aan de universiteit van Maastricht, waar ze de korting wel handhaven.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Groningen is een plek waar we vluchtelingen steun bieden”

De fractie van GroenLinks wil dat het gemeentebestuur om tafel gaat met de RUG en de Hanzehogeschool, en heeft vragen gesteld. “Nieuwe Oekraïense studenten hebben vrij laat te horen gekregen dat hun collegegeld zo hoog wordt,” stelt fractievoorzitter Jeffry van Hoorn. “Groningen is een plek waar we steun bieden aan mensen uit oorlogsgebieden, dus ook aan deze studenten uit Oekraïne. Daarom hopen we dat de gemeente iets voor ze kan betekenen.”