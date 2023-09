Oogstmarkt voor het goede doel in Haren: “Stoofperen, goudreinetten en jam”

Rond de Gorechtkerk in Haren vindt zaterdag een oogstmarkt plaats. Een deel van de opbrengsten gaat naar het goede doel.

Sinds 2005 wordt er een oogstmarkt gehouden. Vorig jaar moest men vanwege het slechte weer noodgedwongen uitwijken naar het Gorechthuis, maar dit jaar lijken de weergoden positiever gestemd. “Het belooft een mooie dag te worden, waarbij er veel mooie spullen zullen worden aangeboden”, laat de organisatie weten. “Van de verkoop van mooie hortensiakransen, heerlijk geurende amberblokjes, stoofperen, goudreinetten, droge worst en vele leuke cadeauartikelen en zelfgemaakte producten, als jam.”

De organisatie van de markt is in handen van de Werkgroep Goededoelen Haren. Zij zetten zich dit jaar in voor twee projecten. Een deel van de opbrengsten gaat naar Gehoord en Gezien in Onnen. Deze dagbesteding richt zich op mensen die beperkt zijn in het horen en zien. Daarnaast zet men zich in voor stichting Eboo in Kenia. Eboo is actief in de sloppenwijk Kibera, in de hoofdstad Nairobi. Voor kinderen is het daar niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Eboo helpt om dit toch mogelijk te maken.

De oogstmarkt vindt zaterdag plaats van 10.30 tot 16.00 uur rondom de Gorechtkerk aan de Kerkstraat in Haren.