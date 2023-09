Oogstmarkt in Haren trekt veel belangstelling: “Zoveel mogelijk geld inzamelen voor goede doelen”

De oogstmarkt, die zaterdag plaatsvond rond de Gorechtkerk in Haren, heeft veel belangstelling getrokken. De netto-opbrengsten gaan volledig naar het goede doel.

“Rond 16.00 uur hebben we de markt gesloten, en we zitten nu nog even gezellig na te praten over deze mooie dag”, vertelt Anda Kooi-Vaatstra van de organisatie. “Vorig jaar moesten we de markt noodgedwongen binnen organiseren vanwege het slechte weer, dit jaar kon het gelukkig weer buiten. En je ziet dat het dan beter tot zijn recht komt. Je kunt het mooi presenteren, en voor mensen is het makkelijker om even langs te komen.”

“Veel belangstelling voor zelfgemaakte jam”

Hoeveel bezoekers er geweest zijn, durft Kooi-Vaatstra niet te zeggen: “We hebben het niet bijgehouden. Maar het was een constante stroom, zonder dat het echt druk was. En als je vraag wat op de markt in trek was, dan waren dat de herfststukjes en de zelfgemaakte hortensiakransen. Maar ook de zelfgemaakte jam, stoofperen, appels en verschillende cadeauartikelen gingen als warme broodjes over de toonbank. We kunnen terugkijken op een hele succesvolle dag.”

Tal van acties

Het geld dat met de markt verdiend is, gaat naar twee goede doelen. “Van september tot mei organiseren we tal van acties waarmee we zoveel mogelijk geld verdienen. Deze oogstmarkt was de eerste actie van het nieuwe seizoen. En er volgen nog zeven of acht acties. Dan moet je denken aan een kerstmarkt in december, een boeken- en vlooienmarkt in februari, een paasconcert en een Koningsdagconcert.”

Goede doelen

De helft van de opbrengsten gaat naar Gehoord en Gezien in Onnen. “Deze dagbesteding is voor mensen die beperkt zijn in horen én zien. Door deze beperking verloopt de informatieverwerving vaak niet goed, waardoor communicatieproblemen ontstaan. Bij de dagbesteding wordt in kaart gebracht wat voor iedereen persoonlijk de meest optimale communicatie uitgangspunten zijn. Het andere project is de stichting Eboo in Kenia. Eboo is actief in de sloppenwijk Kibera, in de hoofdstad Nairobi. Voor kinderen is het daar niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Eboo helpt om dit toch mogelijk te maken.”

Welk bedrag zaterdag is opgehaald is nog onbekend. De organisatie laat weten dat het eindbedrag aan het einde van het seizoen bekend zal worden gemaakt, en overhandigd zal worden aan de twee organisaties.