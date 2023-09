Oogstfeest in Paradijsvogeltuin: “Het was een feest voor iedereen”

Foto: Tine Rouw-Oosterhuis

Het oogstfeest, dat dit weekend in de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk werd gehouden, is een succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Ik denk dat we ongeveer 150 mensen hebben mogen verwelkomen”, laat Anita Bartstra van de organisatie weten. “Zij konden terecht op een planten/zaden ruil-weggeefmarkt, men kon informatie krijgen over compost, en er was eten en drinken te verkrijgen. Maar ook amusement. Zo waren er steltlopers, was er muziek en workshops, en de dag werd afgesloten met vuurverhalen. Eigenlijk kun je zeggen dat de dag verlopen is zoals we het ook gewild hadden: het was een feest voor en door de buurt.”

Paradijsvogeltuin

De Paradijsvogeltuin bestaat inmiddels alweer een aantal jaren: “Op het terrein waar wij zitten was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. De materialen werden aangevoerd via schepen die via het Van Starkenborghkanaal voeren, en hier aanlegden. Op een gegeven moment is dat verdwenen, en zijn hier mensen neergestreken die wonen in bijvoorbeeld woonwagens en busjes. Gaandeweg is er een tuin omheen gekomen. Zelf woon ik hier niet, maar de tuin is helemaal mijn ding. En dat is best wel een uitdaging, want het is allemaal beton hier.” In de tuin groeien onder andere bramen, tomaten, kersen, aardappelen.

Fiets ‘m er in

Een succesonderdeel was het onderdeel ‘fiets ‘m er in’. “Mensen die Ter Land Ter Zee en in de Lucht kennen, die weten wat dit is. We hebben verschillende rondes georganiseerd, waarbij een jury beoordelingen gaf. Het was ontzettend leuk, er was veel animo en er was veel publiek.” Volgens Bartstra komt er ook zeker een vervolg. “Volgend jaar zijn we van plan om in het voorjaar weer een zaaifeest te gaan organiseren, en volgend jaar rond deze tijd weer een oogstfeest. En in de tussentijd zal er ook van alles plaats gaan vinden.”

Meer informatie over de Paradijsvogeltuin vind je op deze website.

Bekijk hier een filmpje van het programmaonderdeel ‘fiets ‘m er in’: