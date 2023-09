“Ontzettend jammer dat Ouwehand tijdelijk haar taken neerlegt”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Fractievoorzitter Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren in de gemeente noemt het erg jammer dat Esther Ouwehand zondagmiddag besloten heeft om haar taken als lijsttrekker voorlopig tijdelijk neer te leggen. Ouwehand maakte dit zondag bekend op het ledencongres van de partij.

Het ledencongres werd gehouden in ‘s-Hertogenbosch. Door de leden werd onder andere de kieslijst en het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. Tijdens het begin van het congres stemden 96,3 procent van de leden in met partijleider Esther Ouwehand als lijsttrekker. In de middag hield Ouwehand een toespraak: “Jullie zitten met een lijsttrekker tegen wie integriteitsmeldingen zijn gedaan”, liet Ouwehand aan de leden weten. “En dat is een verantwoordelijkheid die ik wel zwaar vind wegen. Dat is niet goed voor een partij. En ik moet hier een besluit nemen, dat mij ontzettend veel verdriet doet, maar wel in het belang is van de partij. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker, zolang niet is opgehelderd wat er is gebeurd.” Vanuit de zaal klinken op dat moment verschrikte reacties.

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Ik verwacht dat er snel duidelijkheid komt”

Pechler laat na afloop van het congres weten dat hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt: “Ik heb het volste vertrouwen in Esther Ouwehand als lijsttrekker. Het is ontzettend jammer dat ze door nog onbekende beschuldigingen, die haar boven het hoofd hangen, tijdelijk haar taken als lijsttrekker neerlegt. Ik verwacht dat er rondom de vermeende integriteitsschendingen snel duidelijkheid komt, en dat ze snel terug is.”

Turbulente periode

Voor de Partij voor de Dieren is het een turbulente tijd. Twee weken geleden maakte het bestuur bekend dat Ouwehand niet voorgedragen wordt als lijsttrekker, omdat er meerdere meldingen van mogelijke integriteitsschendingen binnen zouden zijn gekomen. Wat die meldingen behelzen is tot op heden onbekend. Er werd een externe ad-hoc integriteitscommissie ingesteld die onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de meldingen. Vanuit de partij kwam veel kritiek. Pechler liet twee weken geleden weten dat hij een motie van wantrouwen in wilde gaan dienen tijdens het congres tegen het bestuur. Volgens hem was er sprake van ‘vieze politieke spelletjes’. Zo ver kwam het niet, omdat het voltallige bestuur ruim een week geleden aftrad.

Op de definitieve kandidatenlijst voor de Partij voor de Dieren staan twee Groningers. Behalve Pechler, die op plaats 38 staat, staat ook raadslid Janette Bosma op de kieslijst. Zij vindt zichzelf terug op plaats 16.