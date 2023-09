‘Ontwikkeling nieuw trainingscomplex voor FC Groningen kan tien jaar duren en gaat 25 miljoen kosten’

foto Andor Heij

Mocht FC Groningen besluiten om van Sportpark Corpus den Hoorn te vertrekken naar een andere plek, gaat dat zo’n 25 miljoen euro kosten. Dat laat het gemeentebestuur dinsdagmiddag weten in een brief aan de gemeenteraad. De ontwikkeling van een nieuwe trainingsaccommodatie zou daarnaast tenminste vijf tot tien jaar gaan duren.

De gemeente, FC Groningen en de amateurclubs op het Sportpark zijn alle lange tijd met elkaar in de slag om het capaciteitsprobleem op Sportpark Corpus den Hoorn aan te pakken. In maart werd duidelijk dat de gemeente de kant kiest van de amateurverenigingen op het sportpark (de breedtesport) en dat FC Groningen zich daarnaar moet schikken. FC Groningen liet daarop weten dat het, net als honkbalvereniging Caribe, bereid is om te verhuizen.

Het gemeentebestuur beloofde de raad eind maart meer regie te pakken bij de toewijzing van ruimte op het sportpark, waar het nu al dringen is om een plek voor alle clubs, die ook nog eens willen uitbreiden. Na een zomer aan overleggen, moeizame gesprekken (volgens het gemeentebestuur met name met FC Groningen), ruggespraak met advocaten en nog meer overleg, lijkt alleen de dinsdagavond nog een knelpunt te vormen bij de veldverdeling en dan met name rond veld 7. Daar komt bij dat één van de velden (veld 5) waar nu nog een echte grasmat op ligt, versneld wordt omgebouwd naar kunstgras om snel meer trainingscapaciteit te verkrijgen.

Maar voor de lange termijn blijft Sportpark Corpus den Hoorn te krap. Met de keuze voor breedtesport binnen de gemeente, liet FC Groningen eerder al weten bereid te zijn te vertrekken van het sportpark, waar het nog tot 2035 een huurcontract heeft voor meerdere velden.

Het gemeentebestuur sorteert alvast voor op een vertrek van FC Groningen van Corpus den Hoorn, wat volgens het college veel ruimte oplevert voor de amateurclubs. Maar aan dit vertrek hangt wel een prijskaartje: een verhuizing naar een andere accommodatie voor FC Groningen kost volgens het gemeentebestuur zo’n 25 miljoen euro en gaat minimaal nog vijf jaar duren, maar zou ook best over tien jaar pas kunnen. De gemeente gaat daarbij uit van een sportpark met 8 tot 10 velden. “We zijn hierover in gesprek met FC Groningen en bereid actief mee te denken”, aldus het college. “Maar de regie en keuze voor vertrek ligt bij FC Groningen.” De gemeente laat weten dat over het openbreken van het huurcontract met FC Groningen te praten valt, een keuze die zou samenhangen met een vertrek uit het TopsportZorgCentrum bij het Sportpark.