Online versie van ‘The Rolling Stones – Unzipped’ nu te volgen

Foto: Raph_PH via WikiMedia Commons (CC 2.0)

Ook zonder het Groninger Museum te bezoeken, kunnen belangstellenden sinds deze week toch genieten van de tentoonstelling ‘The Rolling Stones – Unzipped’.

Het gaat om een online versie van de tentoonstelling. Die is sinds 5 september te bekijken in een 360 graden omgeving via de website van het museum. Met de digitale tour loopt de bezoeker als het ware door de tentoonstelling, met 400 objecten uit de geschiedenis ban de band.

In 2020 bood het Groninger Museum deze online versie ook al aan. Vanwege de coronapandemie was de tentoonstelling slechts een maand fysiek te bezoeken. Door de virtuele tour was Unzipped toen vanuit de huiskamer te bekijken. Speciaal voor fans is de tentoonstelling nu opnieuw online toegevoegd, in dezelfde samenstelling als toen.

De tour gaat van begin tot eind door de tentoonstelling. Door te klikken op verschillende pictogrammen kan de bezoeker verdiepende informatie en video’s bekijken. Er zijn fragmenten toegevoegd die niet in de live versie voorkomen, zoals een time-lapse van de opbouw van het appartement van de Stones in de jaren ’60.

In deze virtuele beleving kunnen bezoekers op hun gemak alle zalen doorlopen via een computer, tablet of telefoon. Gemiddeld duurt het online bezoek een uur. Na aankoop van een ticket moet er worden ingelogd en is het mogelijk om een week lang de tentoonstelling te bekijken. Tickets voor de online versie kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het Groninger Museum.