“Onderzoek naar explosies betekent dat prioriteit andere zaken naar achteren schuift”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het onderzoek naar de explosies, die de afgelopen weken op verschillende plekken in de provincie plaatsvonden, heeft een hoge prioriteit, waardoor het onderzoek in andere zaken naar achteren schuift. Dat zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD).

Schuiling reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Jalt de Haan: “Als partij zijn wij geschrokken van de incidenten. Je wordt tegenwoordig zo ongeveer elke ochtend wakker met het nieuws dat er ergens in de provincie wel weer een explosie heeft plaatsgevonden. Het laat zien dat crimineel geweld in onze wereld terecht is gekomen. Waar ik wel benieuwd naar ben is wat de gevolgen zijn van het onderzoek dat de politie is gestart. De politie heeft te maken met te weinig personeel, wordt ondertussen ook geconfronteerd met de protesten op de A12. In hoeverre verhoudt zich dit tot elkaar?”

“Schietpartij had op elke plek plaats kunnen vinden”

De burgemeester is helder in zijn antwoord: “In de stad hebben we afgelopen week, en eerder deze zomer, te maken gehad met explosies in de Herestraat. In de Poelestraat vond een schietpartij plaats waar twee mensen bij gewond raakten. Het is denk ik heel goed om te zeggen dat deze schietpartij losstaat van de explosies. En dit schietincident had ook op elke plek plaats kunnen vinden. Het heeft geen verband met het uitgaansgebied.”

“Onderzoek heeft een hoge prioriteit”

Schuiling vertelt verder: “De incidenten die zich afspelen, die leggen een groot beslag op de opsporingscapaciteit. De politie is er volop mee bezig, en het onderzoek heeft een hoge prioriteit, omdat het een grote impact heeft op de omgeving. Dit betekent ongetwijfeld dat andere zaken, waar onderzoek in wordt gedaan, naar achteren schuiven.”

Ook de fracties van de PvdA en Student & Stad uiten hun zorgen over de situaties. Joren van Veen van de PvdA: “Wellicht is het goed om binnenkort eens uitgebreid in gesprek te gaan. In oktober staat er een raadsvergadering gepland over veiligheid. Dat zou misschien een goed moment kunnen zijn.”