Onderzoek naar alternatieven Lelylijn

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

Er komt een onderzoek naar de alternatieven voor de Lelylijn. De Lelylijn is een voorgestelde spoorverbinding tussen de Randstad en het noorden.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium met Arcadis, PosadMaxwan, Significance en Berenschot. De opdracht komt van het projectteam Lelylijn.

De onderzoekers werken de drie eerdere alternatieven voor de Lelylijn verder uit en kijken wat de kosten zijn. Daarnaast wordt bekeken welke dienstregelingen geschikt zijn.

Ook worden de exploitatiekosten tegen het licht gehouden en wordt er gekeken welke gevolgen de drie alternatieven hebben voor de infra-structuur in Noord Nederland”en Amsterdam.

“Het kabinet heeft drie miljard euro gereserveerd om met medefinanciering van de regio en Europese fondsen de Lelylijn aan te leggen, aldus directeur mobility Tanya Sancisi van Arcadis. “Het is de bedoeling dat in het najaar van 2024 meer duidelijkheid is over ontwerp en kosten, zodat de stap gezet kan worden naar het starten van een zogenaamde MIRT-verkenning. Deze lijn ontsluit Noordelijk Nederland met de rest van het land. We vinden het een gave opdracht om alle alternatieven te bekijken”.