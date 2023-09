Onderzoek in Martini Ziekenhuis naar implantaat uit 3D-printer voor versleten pols

Foto's via Martini Ziekenhuis

Plastisch chirurg Marius Kemler, werkzaam in het Martini Ziekenhuis, heeft een nieuwe en innovatieve methode ontwikkeld om een versleten pols volledig en duurzaam te herstellen met behulp van een 3D-geprint implantaat.

Kemler ontwikkelde, samen met implantaatontwikkelaar Link Lima, een 3D-geprint implantaat dat exáct op de plek van een afgestorven scheepsvormig botje past. Met behulp van een CT-scan van de gezonde andere pols van de patiënten werd een precies gespiegelde kopie gemaakt.

Volgens Kemler is het scheepsvormige botje er één die mensen relatief vaak breken. Na zo’n breuk kan dit botje afsterven. Normaal worden dan de drie onderste botjes in het polsgewricht weggehaald, waarna andere botjes hun taak overnemen. Maar omdat de pees in de pols daardoor slapper wordt, verliezen mensen vaak sturing en kracht in de pols en hand. “Dit heeft grote impact op hun leven”, vertelt Kemler. “Het is daardoor bijvoorbeeld lastig om iets stevig met één hand vast te houden, zoals het stuur van een fiets of voorwerpen in de keuken of bij het klussen. Dit wilde ik verbeteren.”

Dat deed Kemler inmiddels drie keer met succes, met behulp van het nieuwe implantaat uit de 3D-printer: “Het was elke keer spannend of de operatie zou slagen. Het implantaat moest précies passen, want we hadden natuurlijk ook te maken met omliggend weefsel en het kraakbeen wat van groot belang is voor een goede werking van het gewricht. De patiënten zijn pijnvrij en ervaren meer kracht in pols en hand dan voor de operatie. Het kraakbeen blijft bovendien volledig intact, blijkt uit scans. Al met al kunnen we concluderen dat bij alle patiënten de versleten pols volledig en duurzaam hersteld is. Een prachtig resultaat.”

Dit najaar start Kemler een wetenschappelijk onderzoek naar de bredere toepasbaarheid van deze nieuwe methode om er achter te komen of de methode voor het herstellen van een versleten pols ook werkt voor grotere groepen patiënten. Patiënten met polsslijtage kunnen zich hier nog voor melden.