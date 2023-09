“Of de FC gaat promoveren is koffiedik kijken; KKD gaat spannender verlopen dan de Eredivisie”

Foto: Daniël Theelen

Het nieuwe seizoen voor FC Groningen is inmiddels vier wedstrijden onderweg. Met zeven punten staat de club op een vijfde plaats. Afgelopen vrijdag sloot de transfermarkt. Maar waar staat de FC nu precies? En hoe groot is de kans op promotie? Een gesprek met OOG-clubwatcher Daniël Theelen.

Hoi Daniël! De afgelopen dagen ging het veel over het sluiten van de spelersmarkt. Kun je zeggen dat dit de spannendste dag van het seizoen is?

“Op gebied van transfers is dat het zeker. Na middernacht weet je hoe de selectie eruit ziet. Je weet dus welke spelers je de komende maanden tot je beschikking hebt. En het is een spannende dag. Worden er nog boden uitgebracht op spelers in je selectie? Kun je een bod weigeren? Doen zich aanbiedingen voor? Lukt het om een buitenkansje binnen te halen? Tijdens de afgelopen periode zijn verschillende spelers vertrokken. Ik noem een Tomas Suslov en een Ragnar Oratmangoen. Andere spelers zijn juist gebleven, bijvoorbeeld Johan Hove. En er werden spelers aangetrokken. Daar zijn Kevin van Veen en Leandro Bacuna voorbeelden van.”

Je noemt de naam van Hove al even. Of hij bij de FC zou blijven was tot het laatst onzeker hè?

“Ja, dat klopt. Hij heeft een clausule in zijn contract, dat hij bij degradatie met een gelimiteerde transfersom kon vertrekken. Ondanks de interesse is dat niet gebeurd. Er was bijvoorbeeld belangstelling vanuit Engeland, van clubs als Stoke City en Southampton FC. Maar uiteindelijk is het niet doorgegaan, en blijft hij bij de FC.”

Is dat goed nieuws?

“Ik denk het wel. In de vorige winter kwam hij naar de FC, met als doel om de zaak te repareren. Groningen is uiteindelijk gedegradeerd, maar dat heeft niet aan Hove gelegen. Hij is een box-to-box-speler. Daarmee bedoel ik dat Hove vrijwel het hele veld, van strafschopgebied tot strafschopgebied bespeelt. Hij heeft een neusje voor goals, maar is ook verdedigend sterk. Daarnaast is hij jong en intelligent, en ook welbespraakt. Afgelopen vrijdag sprak ik met hem in Oss, en daar vertelde hij mij dat de afgelopen periode hem veel heeft gedaan.”

Zeg je daarmee dat het een gevoelige jongen is?

“Hij vertelde dat hij de afgelopen periode kilo’s is kwijtgeraakt. Als voetballer wil je graag op een zo’n hoog mogelijk niveau spelen. Maar ondertussen heeft hij het ook naar zijn zin bij de FC. De sfeer bevalt hem. Maar hoe gaan zijn vrienden en familie reageren? Zijn ze teleurgesteld dat hij bij FC Groningen blijft? Die gedachten hebben hem veel gedaan. Dat zag je ook aan zijn spel de afgelopen wedstrijden. Ik denk, nu de rust en duidelijkheid er is, dat hij rustig kan aarden, en dat we mooie dingen gaan zien.”

Ook Bacuna keert terug. Misschien ook een bijzondere transfer, want terugkeren naar een club die gedegradeerd is …

“Eigenlijk is dat een heel mooi verhaal. Bacuna is echt een jongen van de club. Hij is een ervaren middenvelder. Speelde bij Watford in Engeland, en had misschien wel voor clubs in de Eredivisie kunnen kiezen, of voor het grote geld in de zandbak kunnen gaan, maar komt naar FC Groningen. Hij brengt veel ervaring met zich mee, waarmee hij ook echt het lijm in de selectie kan zijn. Hove heeft zulke kwaliteiten ook, maar ik denk dat hij heel goed gedijt onder Bacuna, waardoor hij echt in de luwte kan opereren.”

Zoals gezegd; de transfermarkt zit nu op slot. Als je kijkt naar de selectie, hoe die er nu uit ziet, ben je dan tevreden?

“Dat is lastig om te zeggen. Het is nog vroeg in het seizoen. Maar op papier ziet het er heel goed uit. Een Kevin van Veen die van Motherwell FC naar de FC komt, en in Schotland 29 keer scoorde in het laatste seizoen. Een Noam Emeran die uit de jeugd van Manchester United komt. Met Laros Duarte heb je een goede middenvelder, Radinio Balker staat zijn mannetje in de verdediging en Thijmen Blokzijl is een groot talent. Ik denk dat er veel kwaliteit is. Maar de kunst is om alle spelers samen te laten werken, dat er een eenheid gaat ontstaan. En dan zal de komende tijd duidelijk worden.”

Het nieuwe seizoen is inmiddels vier wedstrijden onderweg. Zie je die eenheid al?

“Als we de wedstrijden bij langs gaan, dan was Jong Ajax de eerste opponent. De FC won met 4-1, maar ik denk dat die wedstrijd een vertekend beeld gaf. Jong Ajax opereerde erg zwak. Van Jong Utrecht werd met 1-0 verloren en dat was een schaamteloze prestatie. De 0-0 tegen Willem II maakte duidelijk dat de FC nog niet op niveau presteert. Wedstrijden tegen clubs als Willem II zijn belangrijk, omdat het een directe concurrent is in de strijd om promotie. In die wedstrijd stond de FC nog niet boven de Tilburgers. En afgelopen vrijdag Top Oss: 2-0 winnen is een prima resultaat. De eerste helft was slordig, in de tweede helft werd het bij vlagen beter.”

De vraag die veel mensen zullen hebben is hoe groot je de kans inschat dat we aan het einde van het seizoen gaan promoveren …

“Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Als je puur naar de statistieken kijkt dan promoveert 37% van de ploegen die een seizoen eerder gedegradeerd zijn. Aan de andere kant; als je kijkt naar de cijfers. FC Groningen heeft één van de grootste begrotingen die de Keuken Kampioen Divisie ooit gezien heeft. Dus op basis daarvan kun je zeggen dat het zou moeten kunnen lukken. Maar als je kijkt naar het spel van de afgelopen wedstrijden, dan geeft dat nog niet het vertrouwen.”

Komt het misschien ook omdat de concurrentie groot is?

“Ik denk dat de Keuken Kampioen Divisie spannender gaat verlopen dan de Eredivisie. Want wat je zegt klopt, er is veel concurrentie. Noem ze maar op: Roda JC, VVV Venlo, MVV, Cambuur, Willem II, NAC Breda, FC Emmen, ADO Den Haag. Het is nog geen uitgemaakte zaak.”

De FC speelt dit seizoen op een lager niveau. Hoe is dat voor jou als clubwatcher?

“Het heeft voor- en nadelen. Het liefste wil je dat de FC in de mooiste stadions speelt, en het opneemt tegen de sterkste tegenstanders. Maar ook deze competitie heeft zijn charme. Ik kom nu in stadions waar ik nog nooit eerder ben geweest. En je komt bijzondere situaties tegen. Afgelopen vrijdag nam de algemeen directeur van Top Oss afscheid. Die staat dan een liedje te zingen op de middenstip. Ja, echt. Nou, dat zie ik Wouter Gudde nog niet doen. Of dat je in een stadion zit en dat de geluidsinstallatie ineens heel hard gaat piepen. Het is een stukje cult.”

Cult, maar ook trots?

“Ja, absoluut. De clubs waar je nu komt, die hebben charme. Ik was ook even in de perskamer in het stadion van Top Oss. Dan zie je dat er acht of negen shirts van spelers aan de wand hangen, die in het verleden een transfer hebben gemaakt naar de Eredivisie. Daar is men trots op. Die spelers worden geëerd. Dat is toch prachtig? Dus ja, leuk en interessant, maar ik hoop wel weer snel verslag te kunnen doen van een club die op het hoogste niveau opereert. En of dat dit seizoen gaat lukken? Voor OOG Tv ga ik in ieder geval verslag doen van de wedstrijden.”