Oetse Eilander niet terug op RTV Noord na ‘onherstelbare vertrouwensbreuk’

Oetse Eilander - Foto via RTV Noord

RTV Noord heeft per direct de samenwerking stopgezet met Oetse Eilander, bekend van zijn radioprogramma Oetse op Noord. Dat laat de omroep dinsdagmiddag weten. RTV Noord stelt dat de samenwerking met Eilander onherstelbaar beschadigd is, nadat de radiomaker vorige week maandag openlijk zijn onvrede uitte over het stopzetten van zijn programma.

Een week geleden besprak Eilander, tijdens de bekende inbelrubriek ‘Altijd wat anders’ aan het einde van zijn radioprogramma, zijn frustratie over het stopzetten van ‘Oetse op Noord’ in de nieuwe programmering van RTV Noord voor komend jaar. Eilander stelde boos en verdrietig te zijn over de beslissing van de omroep. Daarop volgden verschillende telefoontjes van inbellers, die kritiek uitten op de beslissing van de leiding van RTV Noord.

Eilander was vorige week dinsdag al niet meer te horen bij Radio Noord, naar verluidt vanwege ziekte. Zijn middagprogramma werd meteen overgenomen door andere presentatoren. RTV Noord laat nu weten dat er nu per direct een streep gaat door de verbintenis met freelancer Eilander vanwege een vertrouwensbreuk. De omroep laat weten de teleurstelling van Eilander te begrijpen, maar zwaar te tillen aan zijn ‘actie’ van afgelopen maandag. “We maken uitzendingen voor het publiek, niet om interne kwesties te bespreken”, stelt hoofdredacteur Luuk Sijbring. “Bovendien lag het nieuws opeens op straat, terwijl we in zo’n proces uiterst zorgvuldig te werk willen gaan. Nu hebben luisteraars in de uitzending een eenzijdig en onvolledig verhaal gehoord. Deze kwestie heeft zowel intern als extern voor veel onrust gezorgd.”

Oetse Eilander was sinds 2013 te horen op Radio Noord. Daar komt nu dus een onverwachts snel einde aan. Tussen 16.00 en 18.00 uur gaat RTV Noord nu het programma ‘Spits op Noord’ uitzenden, gemaakt door verschillende presentatoren. De rubriek ‘Altijd wat Anders’ blijft daarin bestaan, zo stelt de omroep. In januari moet duidelijk worden wat er definitief in de plaats komt voor het programma van Eilander.