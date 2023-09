Oekraïners die al studeerden aan Hanzehogeschool houden hun studiekorting

Foto: Sicco Haring

De Oekraïners die momenteel aan de Hanzehogeschool studeren houden hun lage studietarief. Dat laat de Hanzehogeschool weten.

Maandag berichtte OOGTV ten onrechte dat deze studenten het tarief gaan betalen van studenten buiten de EU van ruim 8200 euro.

Evanya Breuer van de Hanzehogeschool zegt dat in mei is besloten dat alleen de nieuwe studenten uit Oekraïne het hogere tarief gaan betalen. Voor de 62 studenten, die al aan de Hanzehogeschool studeerden, blijft het lagere tarief van ruim 2300 euro gelden. Dat is het tarief voor mensen binnen de EU, maar vanwege de inval van Rusland in Oekraïne werd een uitzondering voor de studenten uit Oekraïne gemaakt.

“De reden is dat de eerste golf van studenten weinig andere opties had, ze zijn geconfronteerd met een situatie van overmacht terwijl ze hier al studeerden”, aldus Breuer. “Dat effect is nu weg en dat plaatst de Oekraïners in een vergelijkbare situatie met studenten uit andere landen met langlopende conflicten zoals Syrië”.

De Hanzehogeschool volgt het besluit van de VH Hogescholen en de universiteiten zegt Breuer: “Wij vinden het meer een gelijkheidsvraagstuk voor studenten uit vergelijkbare situaties. Wij vinden het lastig om voor de ene groep studenten wel een lager instellingscollegegeld te vragen en voor een vergelijkbare andere groep niet”. De korting voor de huidige Oekraïense studenten wordt door de Hanzehogeschool uit eigen zak betaald.