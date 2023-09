Notoire inbreker na vlucht over het dak aangehouden

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in de binnenstad een 25-jarige man aangehouden die verdacht wordt van inbraak. Een dag eerder werd de man ook al betrapt.

De man zou hebben ingebroken in een woning aan de Folkingestraat. Terwijl agenten ter plaatse kwamen vluchtte de man over het dak. “Korte tijd later kon hij door agenten aangehouden worden”, schrijft de politie. “Daarbij hebben we in zijn kleding meerdere spullen aangetroffen die uit de woning kwamen.” De man werd een dag eerder ook al aangehouden. “Toen klom hij via een regenpijp een woning aan de Peperstraat in. Uiteindelijk verliet hij de woning met kleding en een telefoon. Een getuige kon een goed signalement doorgeven, waarop wij de verdachte korte tijd later aan konden houden.”

De verdachte is zaterdag opnieuw naar het cellencomplex gebracht. “Er is meer nodig dan alleen strafrecht”, besluit de politie.