NOS Nieuws van de Week vanaf zaterdag iedere week bij OOGTV

Schermafbeelding uit promo NOS Nieuws van de Week

Vanaf 16 september is het NOS Nieuws van de Week wekelijks te zien bij OOG TV. Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg.

Het NOS Nieuws van de Week is begrijpelijk voor iedereen, ook voor mensen die het soms lastig vinden om het nieuws te volgen, bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal of met lezen en schrijven. In het journaal worden iedere week drie actuele nieuwsonderwerpen extra uitgelegd door de presentator en er wordt gebruik gemaakt van rustiger beeld.

Hieronder is een introductie te zien van het Nieuws van de Week. De tekst gaat verder onder de video.

Het NOS Nieuws van de Week begon in november 2021 als experiment. Eerst was het journaal alleen via YouTube te bekijken. Inmiddels zenden verschillende lokale en regionale omroepen het NOS Nieuws van de Week uit op hun zenders. Daarnaast blijft het journaal wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) verschijnen op YouTube.

‘Nieuws van de Week vervult behoefte van grote groep mensen’

Arend Jan Wonink, directeur en hoofdredacteur OOG: “Eén op de zes mensen heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dan kan het volgen van nieuws best een uitdaging zijn. We zijn daarom blij dat we dit overzicht kunnen bieden. We zenden het uit op zaterdag, direct na ons eigen weekoverzicht. Zo ben je in één keer goed op de hoogte.”

Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws: “We hebben gemerkt dat het Nieuws van de Week een behoefte vervult bij een groot aantal mensen. Het is van belang dat we de mensen waarvoor we dit maken zo goed mogelijk weten te bereiken, dus we zijn erg blij dat steeds meer lokale en regionale omroepen ervoor kiezen om de samenwerking aan te gaan.”

Zaterdag eerste uitzending

Vanaf 16 september is het Nieuws van de Week iedere zaterdagavond, samen met het Weekoverzicht van OOG, te zien op OOGTV. OOG zendt deze programma’s uit vanaf 17.30 uur tot 9.00 uur de volgende dag. OOGTV is te ontvangen via Ziggo op kanaal 40 en op KPN via kanaal 1347.