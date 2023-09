Noodopvang voor studenten zit vol

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De noodopvang voor studenten aan de Plutolaan zit vol. De noodopvang is bedoeld voor studenten die nog geen kamer hebben. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In het appartementengebouw zijn er 120 kamers beschikbaar. Daarvan zijn er nu 114 geboekt en de overige zes zijn gereserveerd. Van de noodopvang maken voornamelijk internationale studenten gebruik. Juist internationale studenten hebben het moeilijk om aan een studentenkamer te komen. Bij hospiteeravonden moeten studenten fysiek aanwezig zijn, wat voor internationale studenten lastig is, omdat ze pas deze zomer in Groningen zijn gearriveerd.

De afgelopen jaren leidde de start van het nieuwe academische jaar regelmatig tot schrijnende situaties. In 2021 dreigden er tenten ingezet te moeten worden, een jaar eerder moesten er daadwerkelijk tenten op Zernike neergezet worden om studenten een dak boven hun hoofd te bieden. Sindsdien waarschuwen de RUG en de Hanzehogeschool studenten dat het niet slim is om op de bonnefooi naar Groningen te komen wanneer men nog niet een kamer heeft. In Groningen is ongeveer zestien op de honderd studenten een international.