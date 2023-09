Nog geen beslissing over sluiting Beautysalon Herestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er is nog geen besluit genomen over de eventuele sluiting van de beautysalon aan de Herestraat, waar dinsdagavond laat twee explosies plaatsvonden.

Veel gemeenten gaan over tot sluiting van een pand waar misdrijven of zware overtredingen hebben plaatsgevonden. Dit in verband met de openbare orde en veiligheid.

Bij de bewuste beautysalon is dat nog niet het geval, aldus de gemeente Groningen. Het wachten is op de eerste resultaten van het rechercheonderzoek. Pas daarna zal burgemeester Schuiling overwegen of hij tot sluiting overgaat.

Bij het pand werden dinsdagavond rond 23.40 uur twee harde knallen gehoord. Er vielen geen gewonden, wel was er flinke schade, onder meer aan de ramen.

Op 12 juli vond bij dezelfde salon eveneens een explosie plaats. Volgens diverse media zou er een link zijn met een reeks incidenten en schietpartijen in Winschoten en Oude Pekela. Die zouden het resultaat zijn van een vete tussen twee families over drugs.