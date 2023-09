Nog even genieten van de laatste hele warme nazomerdag

Het was maandag waarschijnlijk de laatste hele warme dag van het zomerseizoen.



Veel mensen trokken daarom naar het water, zoals de Hoornse Plas, om nog even van het mooie weer te genieten. Maar ook in de stad zelf zaten de terrassen aardig vol. Voor mensen die in de regenachtige weken op vakantie waren zijn de warme dagen in september nog een mooie bonus.

En de ijscoverkopers doen met het warme weer uiteraard ook goede zaken.

Vanaf dinsdag gaan de temperaturen omlaag en krijgen we ook neerslag. Maar de kans is groot dat de nazomer komend weekeinde toch weer gaat toeslaan. De temperaturen worden echter niet zo hoog als de afgelopen dagen.