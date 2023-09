Nieuwstad wordt grotendeels voetgangersgebied om drugsdealers en gluurders tegen te gaan

Foto via Google Maps - Streetview

Als het aan het gemeentebestuur ligt wordt de Nieuwstad binnenkort volledig autovrij tussen de Schoolholm en de Haddingestraat. De maatregel is bedoeld om rondrijdende drugsdealers en gluurders, filmers en fotografen van de raamprostituees te weren uit de straat.

Al lange tijd zijn er veel klachten van bewoners en bezoekers van de Gele Loper over autobestuurders in de Nieuwstad. Er wordt veel drugs gedeald vanuit auto’s in de omgeving. Omdat raamprostitutie nagenoeg de enige functie is in dit deel van de Nieuwstad, kunnen drugsdeals op deze plek tot nu toe vrij anoniem worden gesloten. Ook worden de sekswerkers regelmatig vanuit auto’s ongewenst bekeken en gefilmd.

Daarom zijn fietsers en auto’s binnenkort verbannen uit de straat. Volgens het college kan dat gemakkelijk, omdat de Nieuwstad eigenlijk gee functie heeft binnen het autonetwerk van eenrichtingswegen in de Gele Loper en omdat er ook niet langs de straat geparkeerd mag worden. De gemeente denkt, naast het tegengaan van overlast en criminaliteit, met haar besluit ook bij te dragen aan het ‘herwinnen’ van de openbare ruimte.

Op lange termijn wordt de hele straat opnieuw ingericht, maar in eerste instantie komen er nieuwe verkeersborden rond de Nieuwstad tussen de Schoolholm en de Haddingestraat. Ook komen er zware bloembakken te staan die auto’s tegenhouden.

De sluiting van de Nieuwstad voor fietsers en voetgangers hoort bij plannen om de hele Gele Loper integraal aan te pakken als het gaat om de aanpak van overlast en criminaliteit. Daarover wordt, voor het einde van dit jaar, meer duidelijk.