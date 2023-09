Nieuwe woonwijk verrijst in de stad: “Dit concept was de impuls die Timmerdorp nodig had”

Foto: Frans Kerver / ingezonden

Op het terrein van TuinindeStad vond afgelopen weken Timmerdorp Groningen plaats. Daarbij werd er gebruik gemaakt van een nieuw concept en een ander jasje. Hoe kijkt Frans Kerver van de organisatie erop terug? En is het voor herhaling vatbaar?

Hoi Frans! Jullie hebben er volgens mij een mooi feestje opzitten hè?

“Dat kun je wel zeggen. Het was geweldig! De afgelopen vier weken hebben vier groepen kinderen, onder begeleiding van tientallen vrijwilligers en begeleiders, gewerkt aan de mooiste en beste hutten. Gisteren kwamen alle groepen terug voor een groot slotfeest. Van tevoren hadden we de kinderen de opdracht meegegeven om iets te bedenken om het dorp tot leven te brengen. En het was fantastisch om te zien wat er gebeurde. Er was bijvoorbeeld een koffietentje dat de deuren opende, er werden ladingen snoep verkocht, en koeken gingen als warme broodjes over de toonbank. Voor deze dag hadden we ook een eigen munteenheid bedacht: de kiddo. Het liep werkelijk als een trein, en het was ontzettend leuk.”

Timmerdorp Groningen. De afgelopen negen jaar werd het gehouden bij de oude Suikerfabriek. Jullie hebben de organisatie overgenomen …

“Ik zal je eerlijk bekennen dat het spannend was. De afgelopen jaren is het Timmerdorp uitgegroeid tot een concept dat stond als een huis. Eerder dit jaar liet de oude organisatie weten er mee te willen gaan stoppen, en of wij het ook wilden overnemen. Dat hebben we gedaan. Wel in een andere vorm. De locatie is veranderd, maar ook de opzet. In plaats van een week duurde het nu vier weken, waarbij er elke week ruimte was voor een groep van ongeveer zestig kinderen. Gisteren op het eindfeest was de oude organisatie ook te gast, en zij lieten weten blij te zijn. Volgens hen had het Timmerdorp deze impuls ook nodig.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Grote-mensen-wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) kwam samen met de loco-kinderburgemeester het slotfeest openen, en reikte tevens verschillende medailles uit. Foto: Frans Kerver / ingezonden

Ben je trots?

“Ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet. Na de eerste week dachten we: wow, dit is wel heel intens. En dat dachten we ook na de tweede week. Maar daarna begon het echt te draaien. In de derde week hadden we hier bijvoorbeeld kinderen van het COA, samen met hun begeleiders. Dat was zo ontzettend leuk. Die kinderen zijn met zoveel energie aan de slag gegaan. De minimumleeftijd was 8 jaar, maar we ontdekten dat er ook stiekem wat jongere kinderen waren ‘meegesmokkeld’, haha. En we kwamen er achter dat veel begeleiders van de kinderen in de derde week nog nooit eerder een hamer of een zaag hadden vastgehad. Dus het leidde tot hilarische situaties.”

Wat heeft nu de meeste indruk op je gemaakt?

“Dat er zoveel creativiteit is. Dat kinderen heel snel leren. En dat er in een groep ook heel snel dynamieken ontstaan waarin men elkaar corrigeert. En ja, er zijn zoveel mooie verhalen te vertellen. Er was bijvoorbeeld een begeleider die alleen Engels sprak. De kinderen riepen direct dat dit geen probleem was, want zij konden wel Engels. En dat ging super leuk. Eigenlijk hebben ze één van de mooiste hutten gemaakt, met klapluiken, een tafel en stoelen. Wat je eigenlijk iedere week zag is dat kinderen in het begin een beetje verlegen en verdwaald rondliepen. Maar op een gegeven moment bloeiden ze op, was er lol, ontstonden er vriendschappen en werden de mooiste hutten gebouwd.”

Ook qua weersomstandigheden hebben jullie het getroffen …

“Klopt, maar kinderen zijn niet zo bezig met het weer hoor. En eigenlijk was dat ook wel heel mooi om te zien. Er zijn verschillende stortbuien over het terrein getrokken. Op zulke momenten zag je dat kinderen vliegensvlug in hun hut gingen schuilen. Soms moest er eentje het dak op, als er een lekkage werd ontdekt. In de hut maakte men het dan gezellig met spelletjes en verhalen. Eigenlijk kun je zeggen dat er een echt dorp is ontstaan.”

Een echt dorp, waarbij grote-mensen-wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) ook even poolshoogte kwam nemen …

“Ik had de hoop dat meneer Van Niejenhuis zou zeggen, laat de hutten maar staan, en ga het maar verhuren, haha. Want er zijn zulke mooie bouwwerken gemaakt, die we helaas, vanaf morgen, gaan afbreken. Meneer Van Niejenhuis was hier samen met de loco-kinderburgemeester vanwege het slotfeest. Zij hebben gisteren de dag geopend, en hebben zich rond laten leiden langs alle mooie bouwwerken. Daarna hebben ze verschillende ereburger-medailles uitgereikt. Onder andere de oude organisatie van het Timmerdorp is ereburger geworden.”

Ik hoor enthousiasme. Betekent dit nu ook dat er volgend jaar een vervolg komt?

“Bij TuinindeStad werken we eigenlijk niet met planningen. Wat we leuk vinden, dat doen we. Soms komen dingen echt aanwaaien. De afgelopen weken hebben we een hele mooie tijd gehad. Vanaf morgen gaan we alles afbreken. Hulp is daarbij ook nog welkom. Binnenkort gaan we met het hele team een hapje eten. En dan zijn we benieuwd hoe iedereen het gehad heeft, hoe iedereen het gevonden heeft. En dan gaan we ook voorzichtig nadenken over volgend jaar.”