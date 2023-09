Nieuwe subsidieregeling energiebesparing voor ondernemers mkb

Foto Andor Heij. Verwarming.

Het gemeentebestuur heeft de subsidieregeling energiebesparing MKB opengesteld voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf binnen de gemeente Groningen.

Ondernemers hebben bij deze regeling de keuze uit twee opties met allebei een waarde van 300 euro. Bij optie 1 krijgt de ondernemer een adviseur op bezoek, die ter plekke energiebesparende maatregelen installeert. Bij optie 2 kan de ondernemer zelf bij de deelnemende bouwmarkten voor 300 euro aan energiebesparende artikelen kopen en installeren.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Met deze regeling kunnen ondernemers op een snelle en toegankelijke wijze de energiekosten in hun bedrijfspand verlagen. Goed voor het milieu en fijn voor de portemonnee.” De regeling is bedoeld voor kleinere ondernemingen die een bedrijfspand gebruiken en een maximum energieverbruik hebben van 15 duizend kWh aan elektriciteit en 15 duizend kuub aan gas.

Ondernemers die in aanmerking komen zijn al geselecteerd en ontvangen binnenkort een brief met uitleg over de regeling. Bedrijven die geen brief hebben ontvangen, maar wel denken recht te hebben op de subsidie, kunnen een aanvraag doen via groningenwerktslim.app. De regeling is opengesteld van 1 oktober tot 31 december dit jaar. De gemeente heeft een budget van 210 duizend euro beschikbaar gesteld.