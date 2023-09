Nieuwe opzet voor Breedtesportprijs tijdens Sportgala Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Na twee jaar krijgt de Breedtesportprijs, één van de vijf categorieën bij Sportgala Groningen, een nieuwe opzet. Niet alleen het publiek, maar ook de tien Groninger gemeentes gaan nu een rol spellen bij het bepalen van de winnaar.

Het Sportgala Groningen riep de Breedtesportprijs twee jaar geleden in het leven, bedoeld om (naast topsporters) ook een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots te eren voor bijdragen aan de breedtesport in de provincie. Tot nu toe konden kandidaten door iedereen worden aangedragen via de website van het Sportgala. Dat gaat nu veranderen, want aandragers van kandidaten moeten nu een gemeente aangeven bij hun aanmelding.

De tien Groninger gemeentes gaan vervolgens zelf één kandidaat aandragen, waardoor de jury van het sportgala slechts uit tien genomineerden hoeft te kiezen. Hoe de inzendingen worden beoordeeld, verschilt per gemeente. Sommige gemeentes houden voorverkiezingen, andere gemeentes roepen hun inwoners actief op om een persoon of initiatief voor te dragen. Dat laatste is ook in onze gemeente het geval.

Wie een kandidaat uit Stad, Haren, Ten Boer of één van de andere dorpen wil aandragen voor de prijs, kan dat hier doen tot en met 12 november. Daarna gaat de jury de tien kandidaten uit de gemeentes beoordelen, waarna de uiteindelijke winnaar van de Breedtesportprijs 2023 op 11 december tijdens het Sportgala in Martiniplaza bekend wordt gemaakt.