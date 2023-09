Nieuwe locatie Holland Casino komt bij Businesspark Ter Borch

Afbeelding van Stefan Schweihofer via Pixabay

Holland Casino heeft gekozen voor Businesspark Ter Borch langs de A7 als nieuwe locatie voor de vestiging in Groningen. Dat heeft de directie woensdag bekendgemaakt.

Holland Casino koos deze locatie aan de rand van de gemeente Tynaarlo vanwege de goede bereikbaarheid, de bouwmogelijkheden en de duurzaamheidseisen. Bovendien is er voldoende parkeergelegenheid en is er een hotel op loopafstand. De nieuwe vestiging opent naar verwachting in 2027.

Holland Casino en College Tynaarlo positief

Bestuursvoorzitter Petra de Ruiter: “We zijn blij dat de kogel nu door de kerk is. Als de gemeenteraad van Tynaarlo net zo enthousiast is als het bestuur van Holland Casino, kunnen we de periode van plannen maken en bouwen ingaan. Er komt nu ook perspectief voor de oude locatie van het casino aan het Kattendiep. De Ruiter: “Holland Casino biedt de gemeente Groningen alle medewerking om te zorgen dat er weer wat moois komt voor de binnenstad.”

Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft inmiddels ingestemd met de komst van Holland Casino. Wethouder ruimtelijke ordening Jurryt Vellinga: “De locatie is logisch vanwege de goede bereikbaarheid en de ruimte die het bedrijventerrein biedt. Het is voor ons een teken dat de gemeente Tynaarlo en de regio nog steeds in trek is voor bedrijven. Deze vestiging biedt kansen voor de werkgelegenheid en is een mooie impuls voor het toerisme in onze gemeente.”

De brand van 2017

Het pand van het Holland Casino brandt op zondagochtend 27 augustus 2017 volledig uit. De brand ontstaat rond 07.00, waarschijnlijk in een ruimte achter de bar. Het Hampshire Hotel-city en ongeveer dertig studentenwoningen worden ontruimd. Pas halverwege de middag is de brand onder controle. Het bluswerk duurt echter nog dagen, omdat het vuur telkens weer oplaait. Pas een half jaar na de brand zijn de sloopwerkzaamheden volledig afgerond.

Tijdelijke locatie Sontplein

Medio december 2018 wordt een tijdelijke locatie van het Holland Casino geopend, bij de keukenboulevard aan de Europaweg. Daarna volgen enkele jaren van onduidelijkheid, mede ook vanwege de coronapandemie. Pas vorig jaar blijkt dat het casino niet terugkeert aan het Kattendiep of elders in de binnenstad, hoewel diverse raadsfracties willen dat het casino binnen de gemeentegrenzen blijft. De kogel is nu dus door de kerk: Holland Casino krijgt een nieuwe locatie, vlak buiten de gemeente Groningen.