Nieuwe leverancier voor Wmo-trapliften in vier Groninger gemeenten

Foto via Gemeente Groningen

Wie volgend jaar via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een aanvraag doet voor een traplift in huis, krijgt deze in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland en Eemsdelta via een nieuwe leverancier.

De gemeenten sloten samen een contract af met Smienk B.V. uit Nunspeet voor vier jaar. Volgens de vier gemeenten heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld bij de aanbesteding. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands trapliften. Ook de veiligheid, het contact met de inwoner, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en innovatie hebben een rol gespeeld, zo stelt de gemeente Groningen.

Inwoners die moeite hebben met traplopen kunnen deze zelf aanschaffen of via de Wmo een aanvraag doen voor een traplift in huis.