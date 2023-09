Nieuw Minervaplein feestelijk geopend met feestje voor de buurt

Foto via Gemeente Groningen (Ruimte voor Jou)

Nieuwe bestrating, meer groen en een opgeknapte gevel van Academie Minerva. Dat was donderdag reden voor een feestje op het Minervaplein.

De gele stenen op het plein zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Daarnaast is er een plantenvak aangelegd rond het beeld voor de ingang van de kunstacademie en er staan zes bankjes op het plein, gemaakt van oude gele stenen uit de binnenstad. Ook op de weg voor het plein is het asfalt vervangen door gele stenen en zijn er geleidelijnen voor blinden en slechtzienden aangebracht. Omdat fietsers nu ook over de rijbaan rijden, is er nu ruimte voor terrassen onder de bomen.

Dat was reden voor de gemeente Groningen en Academie Minerva om de oplevering samen met de buurt te vieren tijdens een buurtborrel. Na een toespraak wethouder Mirjam Wijnja kreeg Minerva-dean Dorothea van der Meulen een exemplaar van de nieuwe klimaatroute inspiratiekaart. Dat is een kaart met een route door de binnenstad van Groningen langs voorbeelden van succesvolle aanpassingen rond klimaatverandering. Het pleintje voor Academie Minerva is onderdeel van deze route.