Nieuw kunstgras is Be Quick gunstig gestemd, winst op Longa’30

Foto Andor Heij. Be Quick sticht gevaar voor het doel van Longa'30

De eerste wedstrijd op het nieuwe kunstgrasveld van Be Quick 1887 is de Groningers goed bevallen. Er werd met 1-0 gewonnen van Longa’30 uit het Gelderse Lichtenvoorde. Be Quick heeft zes punten uit twee wedstrijden in de vierde divisie D.

Wethouder Inge Jongman opende zondagmiddag voor het duel het veld door drie wedstrijdballen te overhandigen aan Be Quick voorzitter Johan Vreeken. Jongman kreeg een bos bloemen.

Be Quick begon prima op de nieuwe mat in het Esserbergstadion met onder meer een bal op de lat in de tweede minuut van Joris Reiziger. Longa’30 kwam na een kwartier beter in de wedstrijd. Be Quick ontsnapte toen niemand van Longa tijdens een scrimmage het beslissende tikje kon geven. Dayani Timmerhuis miste een kopkans voor de Achterhoekers.

Na de pauze kwam Darren Wevers in de ploeg, die drieënhalf jaar niet had gespeeld wegens blessures. Wevers werd vrij voor Longa doelman Dyon Esink gezet en mikte na 47 minuten raak: 1-0. Esink had vijf minuten later nog een fraaie reflex in huis op een schot van Wevers.

Longa was nog gevaarlijk via Dirk Doppen en een kwartier voor tijd door Niels Wekking. Doelman Stein Barkhuis was een sta in de weg. Longa probeerde het nog wel, maar Be Quick gaf in de slotfase niets meer weg.

“Zes uit twee, dat is een mooi begin”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs. “Dat is belangrijk voor het vertrouwen, zodat we nog meer kunnen creëren”. Matthijs heeft een jonge ploeg en ziet verbeterpunten: “De keuzes als we aan de bal zijn moet beter, maar dat is een gebrek aan ervaring. In de tweede helft hadden we vanuit de counter ook tot meer kansen moeten komen. Maar we zijn het team aan het ontwikkelen. Over een aantal wedstrijden kunnen we zien hoe het elftal er voor staat. Er moet iets meer voetbal in en we moeten soms meer knokken”.

Doordat veel spelers vertrokken en er van buiten geen aanwas bleek te zijn is de selectie van de Groningers smal. Maar er gloort exotische hulp volgens Matthijs: “Er komen nog twee buitenlandse studenten bij. De één is een Egyptenaar en de ander een voormalige Litouwse jeugdinternational, maar ik weet nog niks over hun niveau”.

Zaterdag speelt Be Quick uit tegen VVOG uit Harderwijk.