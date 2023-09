Nieuw festival in Groningen: Ride Into The Sun

Ride Into The Sun

Het muziekfestival “Ride Into The Sun” vindt op zaterdag 23 september plaats om 17:00 uur in de Silo in Groningen.

Vijf beginnende bands treden op tijdens muziekfestival “Ride Into The Sun” en het is de eerste keer dat het festival plaatsvindt. Er zullen maar liefst vijf bands optreden: HISTER, Ravi’s Underdogs, Wood For The Trees, Dan Green & The Mystery Machine en Creatures Funky Disco Friends.

Eigen stijl

‘Dat zijn er heel veel’, zegt mede-oprichter Merel Weijer op de vraag welke muziekstijlen we kunnen verwachten van de bands die komen optreden. De line-up bestaat uit diverse bands die allemaal een eigen stijl hebben. In de songteksten van zowel de band HISTER als Ravi’s Underdogs zit Gronings verwerkt. Wood For The Trees komt uit de omgeving van Assen en Creatures Funky Disco Friends komt uit Stad. De band Dan Greene & The Mystery Machine komt uit Utrecht.

‘De line-up is heel spontaan ontstaan’

Het idee om een festival te organiseren was gaandeweg ontstaan. ‘Het eerste idee was om alleen een optreden te doen met Ravi’s Underdogs en Hister.’ Later kwamen de ander bands erbij en dat groeide uit tot een festival. De grootste uitdaging is om het evenement op te bouwen. De organisatie is van plan om het festival volgend jaar weer te organiseren, want er zijn veel bands die staan te trappelen om ook te komen optreden. Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar bij de ingang van de Silo vlak voor de aanvang van het evenement.

Merel Weijer was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: