Niet meer naar Amsterdam of Duitsland: RUG mag nu taaltoets Engels afnemen

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

Groningse studenten die aan een Engelstalige universiteit (en dan voornamelijk in de VS) wil gaan studeren, hoeven voortaan niet meer naar Amsterdam of Duitsland om een vereiste TOEFL-test af te laten nemen.

Nederland is een niet-Engelsprekend land en studenten die aan een Amerikaanse universiteit willen studeren, moeten daarom in veel gevallen aantonen dat ze het Engels op academisch niveau beheersen. Tot nu toe werden deze toetsen alleen in Amsterdam en in het buitenland afgenomen, Maar sinds september kan dat ook bij het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

“Een officieel TOEFL testcentrum worden was een van mijn belangrijkste doelen”, vertelt Seyit Gök, sectiehoofd Engels bij het Talencentrum. “Met het enorme aantal studenten in Noord-Nederland is het een onmisbare dienst die wij ze nu kunnen bieden.”

Het testcentrum in Groningen biedt ook één keer per maand de GRE® Test, ’s werelds meest gebruikte toelatingstest voor toegang tot hogescholen (ook de zgn. business schools) en universiteiten in het buitenland, met name in de Verenigde Staten en Canada. Daarmee is de RUG het enige instituut in Noord-Nederland dat allebei deze toetsen afneemt.