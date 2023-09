NEMO Science Tour komt naar Groningen

Foto: Paul Blom

Het NEMO Science Museum bestaat honderd jaar. Daarom trekt het Amsterdamse wetenschapsmuseum het land in met de NEMO Science Tour. Op 30 september en 1 oktober doet de tour Groningen aan.

Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Waarom verandert het geluid van een auto als hij voorbij rijdt? Kun je een raket lanceren met een fietspomp? De antwoorden daarop kun je vinden tijdens de interactieve NEMO Science Tour. In 20 minuten wordt jong en oud nieuwsgierig gemaakt en uitgedaagd mee te doen aan verrassende experimenten.

Géke Roelink, directeur van NEMO: “Met deze tour brengen we de wereld van wetenschap en technologie spelenderwijs dichter bij het publiek. We gaan het hele land door om nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Want nieuwsgierigheid is het vliegwiel voor antwoorden op grote en kleine uitdagingen van nu en de toekomst.”

De NEMO Science Tour is op zaterdag 30 september te vinden bij Forum Groningen en op zondag 1 oktober bij de Bernoulliborg op de Zernike Campus, tussen 12.00 – 17.00 uur.