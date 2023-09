Nachtburgemeester: “Veiligheid van de nacht moet hogere prioriteit krijgen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De veiligheid van de nacht moet een hogere prioriteit krijgen. Dat zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman naar aanleiding van de incidenten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden tijdens de Groningse nacht.

Dinsdagavond vonden er explosies plaats bij een pand in de Herestraat. In de nacht van woensdag op donderdag raakten twee mensen gewond bij een schietpartij in de Poelestraat. “Het gaat om heftige gebeurtenissen”, vertelt Poolman. “Ik heb de afgelopen dagen met meerdere ondernemers gesproken en gecheckt over het hoe en wat. Uit die gesprekken werd duidelijk dat ondernemers de komende tijd iets meer gecontroleerd wordt, hoewel er in normale situaties ook al goed op het publiek wordt gelet. Ik wil ook iedereen gerust stellen dat de nacht niet onveiliger is geworden. Dus ga lekker stappen, dansen en sjansen.”

Poolman: “Maar deze incidenten geven wel aan dat de veiligheid van de nacht meer prioriteit moet krijgen. Dat we nacht serieus anders gaan zien dan de dag. Dat gebeurt nu nog te weinig. Afgelopen zomer is er in de gemeenteraad al een motie aangenomen, maar het wordt nu echt tijd om daar stappen in te gaan zetten. Ook is het belangrijk dat de communicatie tussen Nachtraad, ondernemers, politie en gemeente eventueel verder versoepeld wordt.”