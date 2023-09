Na Big Bazar ook Shoeby in financiële problemen, modeketen wil deal sluiten met schuldeisers

De vestiging van Shoeby in Winkelcentrum Paddepoel

Na Big Bazar is ook modeketen Shoeby, met twee vestigingen in onze gemeente, niet meer in staat om al haar betalingsverplichtingen na te komen. Het bedrijf probeert via schuldsanering een faillissement te voorkomen.

Tegen RTL Nieuws stelt de directeur van het bedrijf dat de winkelketen door corona in de problemen is geraakt. Onverwacht, aldus kenners.

Shoeby heeft twee vestigingen in Groningen: één in winkelcentrum Paddepoel en één in het winkelcentrum in Lewenborg. De winkels blijven voorlopig open en ook de webshop blijft bereikbaar. Ook het personeel hoeft zich, zo stelt de winkelketen, nog geen zorgen te maken.